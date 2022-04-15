Люди эвакуационными автобусами бежали от войны: в Харьковской области российские убийцы расстреляли 7 человек

Люди спасались от ужасов войны, однако попали под обстрел убийц из РФ.
В Харьковской области 14 апреля российские убийцы расстреляли эвакуационную колонну. Погибли 7 человек, еще 27 людей получили ранения.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Известно, что российские убийцы обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт. Боровом Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения.
В прокуратуре открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, во время обстрелов в городе Таврийск Херсонской области погибли два человека, трое раненых.
Также российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, в результате чего есть раненые и погибшие.
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