"Люди гибнут, а ему "интересно". Дол***б" — Зеленский еще раз прокомментировал заявление Путина о "технологической дуэли"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "дол***бом" из-за того, что тот предложил Украине "технологическую дуэль "Орешником".

"Люди гибнут, а ему интересно. Дол***б",- так Зеленский еще раз прокомментировал заявление Путина о "технологической дуэли" в соцсети X.

Путин предложил Украине технологическую дуэль: мол, Россия ударит по Киеву "Орешником", а украинцы пусть выставят ПВО.

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Не остался в стороне и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Старый, безумный кретин", — написал Ермак в Telegram, комментируя выступление Путина, который не мог произнести фразу "Возросли налоги" и что-то невнятно бормотал.

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Напомним, выступая на заседании Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Путина отморозком после того, как тот предложил Украине "технологическую дуэль "Орешником".

"Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Да, сегодня уже есть видео, можете посмотреть. Путин предложил "технологическую дуэль". Путин говорит: "Мы ударим, например, куда-то по Киеву "Орешником" – этой новой ракетой, – а они пусть поставят противовоздушную оборону. И посмотрим, что будет. И вы думаете, что это адекватный человек? Просто отморозки..." – сказал украинский президент.

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