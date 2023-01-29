"Люди гибнут бессмысленно": российский генерал и экс-вице-президент РФ резко "наехал" на Шойгу (видео)

Бывший вице-президент Российской Федерации, генерал-майор в отставке Александр Руцкой заявил, что российскими вооруженными силами руководят некомпетентные люди, никогда не служившие в армии, и посылают людей на бессмысленную смерть.

Фрагмент его выступления во время одного из мероприятий Общероссийского движения предпринимателей опубликовал в воскресенье, 29 января, Youtube-канал Kolokol.

Руцкой заявил, что развязанная против Украины война, которую он, как это принято в РФ, назвал "спецоперацией", является трагедией для России, потому что россиян отправляют на бессмысленную гибель.

"Где они защищают Россию? Ради чего они гибнут? А когда люди гибнут бессмысленно, это уже трагедия", — отметил бывший вице-президент и добавил, что в российской армии нет ни одного полка, в котором не было бы убитых и раненых.

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Бывший российский чиновник подчеркнул, что военное руководство РФ неспособно проводить оперативно-стратегические наступательные операции из-за своей некомпетентности.

"Четверть века вооруженными силами руководят вообще некомпетентные люди. Что может произойти с вооруженными силами? Вот вам итог. Министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и пять его заместителей в армии вообще не служили. Что это за Министерство обороны?" – заявил он.

По словам Руцкого, у России нет такой армии, которая способна победить в этой войне.

"Для того чтобы проводить такого рода операции, нужно иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более вне своей страны", — заявил российский генерал.

Справка

75-летний генерал Александр Руцкой родился в украинском городе Проскурове (теперь - Хмельницкий). Был пилотом штурмовика Су-25 во время войны в Афганистане, его самолет дважды был сбит. Получил звание героя Советского Союза.

С 1991 по 1993 год занимал должность вице-президента Российской Федерации. В 1996–2000 годах был губернатором Курской области. Почётный гражданин города Курска.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что нужно довести численность российской армии до 1,5 миллиона человек.

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