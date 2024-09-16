"Люди гибнут необученными или убегают": в Раде заявили о плохой подготовке мобилизованных

Как сообщила Марьяна Безуглая, в большинстве учебных центров мобилизованных обучают инструкторы без боевого опыта, то есть те, кто "порешал".

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила о недостаточной подготовке мобилизованных в Украине. Она утверждает, что недавно прибывшие на Покровское направление новобранцы за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему.

Об этом народная избранница написала в Сети.

Безуглая сообщила, что на прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на Покровское направление. По словам нардепа, это люди преимущественно среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать", большинство которых за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему. Политик также заявила, что в большинстве учебных центров мобилизованных обучают инструкторы без боевого опыта, то есть те, кто "порешал".

"На этом фоне особенно цинично звучит заявление Сырского об увеличении срока базовой подготовки мобилизованных, когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием. А потом наши люди гибнут необученными или убегают из-за страха, неопределенности и отсутствия элементарных навыков, если только они сами и боевая бригада не берется за подготовку в ограниченные временные рамки с минимумом возможностей", – говорится в сообщении Безуглой.

Она добавила, что из-за такой ситуации боевые бригады просят рассмотреть призыв в обход центров прямо в резервные подразделения, "чтобы иметь возможность подготовить новичков не для галочки, как в центрах". По словам депутата, в некоторых центрах проводят построение аж по шесть раз в сутки.

В свою очередь, нардеп, глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич сказал изданию Financial Times, что Украине нужно еще три месяца, чтобы недавно мобилизованные могли повлиять на боевые действия.

Завитневич также сказал, что мобилизация идет по плану. Однако издание указывает, что возможности Украины для ротации подразделений или отправки подкреплений, в частности в Курскую область, до сих пор ограничены. В статье говорится, что государство до сих пор находится в начальной стадии пополнения войска после введения нового закона о мобилизации.

FT со ссылкой на приближенный к российскому военному ведомству источник также сообщило, что Украина перестала вводить на Курщину новые резервы. Вместо этого войска окапываются на захваченной территории. Представитель украинского оборонного ведомства подтвердил, что государство не планирует захватывать больше территорий Курщины, а войска окапываются для защиты своих флангов.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил о работе над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре, заявил генерал.

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