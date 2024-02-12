"Люди мрут, как мухи": россияне обсуждают причины смертей мобилизованных, не доезжающих до Украины

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора россиян, где они обсуждают смертельные случаи при отправке мобилизованных на войну в Украину.

Об этом говорится в перехвате ГУР.

"Люди дохнут, как мухи, не доезжая даже до Украины", – говорит подруга русского солдата.

Они обсуждали последствия мобилизации и случай гибели одного из окупантов, который даже не доехал до территории Украины.

"Главное, не Украина... У нас привезли, около мертвого мужика. Он даже до Украины не доехал. Его вот на подготовке **анули, убили", — говорится в разговоре.

Как выяснилось, таких смертельных случаев среди мобилизованных много.

"Дыхание случаев... Кого-то повесили, мужика изнасиловали...", — сказал военнослужащий РФ.

По словам собеседников, такая ситуация в рядах армии РФ сложилась из-за того, что в них набирают всех, кого могут, в частности, лиц, удерживаемых в местах лишения свободы.

Напомним, в Сирии готовят российских операторов дронов для войны против Украины. В ГУР сообщили подробности. Там заявили, что военные учения для россиян осуществляют "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома "Шайрат".

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