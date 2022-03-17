Люди набирали воду из луж или спускали с систем отопления – заместитель мэра о ситуации в Мариуполе

Люди набирали воду из луж или спускали с систем отопления – заместитель мэра о ситуации в Мариуполе

Коммунальщики набирают воду и развозят ее в несколько точек в центре города.

Заммэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал о ситуации в городе. В том числе, где местные жители берут воду.

Незначительная часть людей, живущих в частном секторе, могут брать воду из колодцев, сказал он в интервью Forbes.

"Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и воспользовались этой водой. Кто-то говорит — в лужах набираем, когда был снег, его топили… Также в городе есть три-четыре источника, там вода выходит на поверхность. Коммунальные службы там воду берут и развозят в несколько точек по центру. Но эти источники на полумиллионный город, 272 квадратных километра, это ни о чем”, — сказал он.

Ранее стало известно, что Мариуполь разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2,3 тысячи, но многие люди еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше.

Накануне оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе.

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