"Люди наконец-то в безопасности": Арахамия и Верещук прокомментировали эвакуацию мирных жителей Мариуполя из "Азовстали"

"Люди наконец-то в безопасности": Арахамия и Верещук прокомментировали эвакуацию мирных жителей Мариуполя из "Азовстали"

Частичная эвакуация мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь" прошла успешно.

В безопасности сейчас более 100 украинцев — в частности дети, женщина и пожилые люди.

Об этом на своей странице в соцсети написал Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

По его словам, люди, которые находились и до сих пор продолжают находиться на территории завода "Азовсталь" собственными глазами увидели, как выглядит ад.

"Сейчас уже могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей из "Азовстали" прошла успешно. Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад”, — подчеркнул Давид Арахамия.

Он также добавил, что эвакуировать людей удалось благодаря усилиям Офиса Президента Украины, при поддержке ООН, Международного Комитета Красного Креста вместе с Вицепремьер-министром Украины — Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Со своей стороны Ирина Верещук добавила, что власть "долго молчала", потому что работала над тем, чтобы люди выбрались с завода живыми и невредимыми.

“Все, что вы слышали и видели в пабликах оккупантов, - неправда. Верьте и слушайте нас. Более 100 человек эвакуированы. Операция продолжается. Детали будут позже. Надеюсь, уже завтра мы будем встречать наших родных мариупольцев, вынужденных более 55 дней находиться под завалами без еды, воды и связи”, - отметила Ирина Верещук.

Напомним, что в море зафиксирована активизация сил вражеского флота.

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