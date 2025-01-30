"Люди – не идиоты": в Третьей штурмовой назвали главную проблему мобилизации

Жорин подчеркивает, что воевать должны представители всех категорий общества. В частности дети политиков, чиновников, блоггеры и активисты, представители шоу-бизнеса.

Главная проблема мобилизации состоит в том, что в этом процессе нет справедливости.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

По его словам, рекрутинговые центры вместо ТЦК или еще какие-то реформы для улучшения мобилизации в общем ничего не изменят. Ведь главная проблема состоит в том, что в процессе мобилизации нет справедливости.

"В такой большой войне, когда важно привлечение всего населения, воевать не имеют только мотивированные добровольцы и те, кто не смог купить бронь", – говорит Жорин.

Он отмечает, что воевать должны представители всех категорий общества. В частности дети политиков, чиновников, блоггеры и активисты, представители шоу-бизнеса. По словам офицера, украинцы видят, как в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось. Соответственно и мотивировать их уходить в армию довольно сложно.

"Конечно, живущие в парадигме "пусть дети депутатов воюют" найдут еще сотни отмазок для своей трусости и безразличия. Однако это не отменяет необходимости убрать категорию украинцев, почему-то не созданных для армии. Молчу уже о временах и войнах, когда честь и достоинство были важными ценностями, а неучастие в войне для элит считалось зашкваром", – подытожил Максим Жорин.

Ранее в Третьей штурмовой предупредили, что ждет украинцев в случае проигрыша и привели пример оккупированных территорий.

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