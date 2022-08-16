Люди не успевали добегать до укрытий: россияне ударили по Бахмуту из "Ураганов"

В настоящее время спасатели тушат многочисленные ячейки возгораний в частном секторе, а люди поспешно уезжают из города.

Более двух десятков уничтоженных домов и раненые местные — россияне минувшей ночью ударили по Бахмуту на Донетчине из "Ураганов". Плотность обстрела была такова, что люди не успевали доходить до укрытий.

Активнее всего вражеские войска действуют на Донецком направлении, пытаясь оттеснить наших защитников с позиций и укреплений.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

"Частные усадьбы и гаражный кооператив до сих пор тлеют после ночного массированного обстрела кафиров города Бахмут. Российские войска несколько часов подряд накрывали город из реактивных систем залпового огня Ураган. В результате только этой атаки разрушены более двух десятков домов в частном секторе и несколько многоэтажек", — .

"Этой ночью нанесли мощный удар разрушенные многоэтажки, более 20 существенно повреждены. Полиция документирует последствия преступления", — говорит инспектор по коммуникациям Бахмутского отдела полиции Павел Дяченко.

Реактивные снаряды, которые залпом выпускают российские военные по мирным жителям на Бахмутском направлении, уничтожают все вокруг. Военным, которые не дают врагу продвигаться вперед и обороняют позиции вокруг города, достается больше всего.

Из соображений безопасности расписание эвакуационных рейсов, место и часы отправления жителям Донбасса советуют уточнять у местных властей. Ведь враг постоянно бьет по скоплению людей и, не жалея снарядов, убивает мирных жителей.

Полсотня местных, среди которых два десятка детей, покинула свои дома за прошедшие сутки, подсчитали в ГСЧС.

Людей доставили на станцию, откуда поезд двинулся во Львов. Тем, кто при разных обстоятельствах пока отказывается уезжать, волонтеры помогают с продуктами.

Напомним, советник главы Офиса президента рассказал о косвенных данных того, что россияне пытались договориться с Украиной.

Читайте также: