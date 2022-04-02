Люди пели гимн Украины: чем закончился митинг против оккупантов в Энергодаре

Люди пели гимн Украины: чем закончился митинг против оккупантов в Энергодаре

Российские захватчики обстреляли людей и забросали гранатами.

Сегодня утром жители временно оккупированного Энергодара собрались на мирный митинг. Когда его участники начали расходиться, их оцепили российские оккупанты. Подъехали "автозаки", к которым оккупанты начали заталкивать участников акции. Также прозвучала серия взрывов и были слышны автоматные очереди. Однако какого типа были гранаты, пока неизвестно.

Позже появились видео от местных жителей о военных преступлениях оккупантов на площади.

"Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали оккупанты. Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных. Через несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Испуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже на отдаленных от места взрыва улицах", – рассказывают очевидцы.

В городе начали глушить связь, исчез Интернет и стали невозможны телефонные звонки.

Сейчас известно о четырех пострадавших. Местные медики пытаются спасти им жизнь и здоровье. Некоторые пострадавшие сегодня будут отпущены домой после необходимых процедур.

Напомним, Энергодар временно оккупирован российскими захватчиками уже больше месяца – с 1 марта 2022 года. Там депутат-коллаборант от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Шевчик создал "народный совет". Шевчик решил сотрудничать с российскими оккупантами.

Ранее стало известно, что в Энергодаре на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать местных жителей, подозреваемых в организации проукраинских акций и якобы подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники ФСБ РФ допрашивают удерживаемых, применяя методы психологического и физического давления.

Читайте также: