Люди плакали, когда увидели хлеб: до деоккупированных сел Харьковщины доезжает первая помощь

Во время оккупации люди умирали от хронических болезней, отсутствия лекарств и от инфекций из-за нехватки антибиотиков.

До оккупированных сел Харьковщины доезжает первая помощь, истощенные люди плачут, когда видят хлеб, говорится в ТСН.

Врачи центра медицины катастроф приехали в дежурное деоккупированное село Харьковщины. Принимают в любом уцелевшем помещении, даже в церкви или сельсовете.

Вокруг дома, где находились штабы оккупантов. Здесь все еще разбросаны ящики от боеприпасов и даже документы. Все это поможет идентифицировать тех, кто совершал военные преступления в Харьковской области. А их здесь немало, например традиционные подвалы-пытки.

Местный мужчина рассказывает, в деревню заходили 4 волны оккупантов и каждые вели себя по разному – одни более агрессивно, другие искали контакт с местными. Объединяло их одно, как они бежали из села, когда началось украинское контрнаступление на Харьковщине. Воровали все, что было на ходу, даже велосипеды, мопеды, мотоблики и так убегали в сторону русской границы. Они не смогли вывести и все награбленное и бросали своих раненых и убитых.

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Украинский флаг на Волоховым Яром подняли 6 сентября, но здесь до сих пор нет никаких коммуникаций и какой-либо информации. Люди не знаю, что пол года происходило в Украине. Здесь до сих пор нельзя найти продуктов и нет воды. Когда впервые увидели свежий хлеб, люди плакали. "Мы выживаем, не на чем приготовить, ничего", — говорят люди.

Здесь нет местных властей, потому что сельский глава и секретарь бежали раньше оккупантов. Из 1200 жителей осталась треть, преимущественно, это пожилые люди, не имеющие родных и денег, или ухаживающие за больными людьми и им некуда отправиться, даже сейчас, когда село освобождено и пути открыты.

Люди полностью дезориентированы, голодны, живут без света, газа, воды и больше всего боятся зимы.

Врачи первые, кто до них добрался через заминированные и разбитые дороги. В военных администрациях говорят, как только эти территории расчистят от боеприпасов, в деоккупированные деревни начнет возвращаться жизнь.

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