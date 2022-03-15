"Люди погибают от отсутствия лекарств, умерших никому хоронить" — власти Изюма просят срочно организовать гумкоридоры

Изюмчане на грани, говорит заместитель мэра Владимир Мацокин.

Город Изюм Харьковской области две недели находится в осаде российских оккупантов. В городе очень сложная гуманитарная ситуация: умерших никому хоронить, вывезти людей невозможно. Местные власти призывают срочно организовать гуманитарные коридоры с двух сторон.

Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.

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"Люди без воды, света, тепла, пищи, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших никому хоронить. Медицинская помощь не предоставляется. Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Вывезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом. Изюмчане на гране. Мосты сорваны, город разрезан пополам. Сочетания ни одного! Изюму требуются срочно гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Изюму нужны зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан", — написал Мацокин.

Напомним, что в Харькове под обстрел российских оккупантов попал автомобиль волонтеров: есть погибший.

Как сообщалось, в Харькове за сутки, 14 марта, из-под завалов зданий, разрушенных обстрелами российских оккупантов, спасатели извлекли тела семи погибших, спасли — троих. Всего с начала нападения РФ на Украину в Харькове полностью уничтожены 600 домов, без крова остались тысячи человек.

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