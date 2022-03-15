"Люди погибают от отсутствия лекарств, умерших никому хоронить" — власти Изюма просят срочно организовать гумкоридоры

Изюмчане на грани, говорит заместитель мэра Владимир Мацокин.
Город Изюм Харьковской области две недели находится в осаде российских оккупантов. В городе очень сложная гуманитарная ситуация: умерших никому хоронить, вывезти людей невозможно. Местные власти призывают срочно организовать гуманитарные коридоры с двух сторон.
Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.
"Люди без воды, света, тепла, пищи, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших никому хоронить. Медицинская помощь не предоставляется. Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Вывезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом. Изюмчане на гране. Мосты сорваны, город разрезан пополам. Сочетания ни одного! Изюму требуются срочно гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Изюму нужны зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан", — написал Мацокин.
Напомним, что в Харькове под обстрел российских оккупантов попал автомобиль волонтеров: есть погибший.
Как сообщалось, в Харькове за сутки, 14 марта, из-под завалов зданий, разрушенных обстрелами российских оккупантов, спасатели извлекли тела семи погибших, спасли — троих. Всего с начала нападения РФ на Украину в Харькове полностью уничтожены 600 домов, без крова остались тысячи человек.
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