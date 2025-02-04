"Люди попадали, кто куда": очевидца об ударе баллистикой по Изюму

Валентина Жальпис рассказала, что взрыв произошел прямо у нее на глазах.

Жительница поселка Боровая Валентина Жальпис приехала с невесткой, ее сестрой и водителем на паспортный стол в Изюме. Когда они находились рядом с админзданием, Россия нанесла удар.

Об этом пишет "Суспільне".

"Я сидела в машине, водитель вышел покурить, а мой ребенок (невестка — ред.) пошел к паспортному столу — только дошел и произошел взрыв. Я это видела. Кто попадал, кто куда. Я была в этой машине, говорила по телефону. Мы в паспортный стол дочь привезли менять паспорт. Меня не задело, водителя нашего убило", — говорит женщина.

Валентина отметила, что взрыв произошел прямо у нее на глазах.

"На моих глазах это взорвалось. Все было в черном дыму, потом пошел огонь. Как только все осело, я выскочила к водителю, он открыл глаза, но был сильно ранен и умер. Дочь не нашли, полиция ищет, прошу, чтобы обеих девушек нашли", – говорит женщина.

По уточненным данным, до 38 человек возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Изюму. Среди них трое детей. Пять человек погибли.

Армия РФ ударила по Изюму в Харьковской области

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