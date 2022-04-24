Люди теряли сознание от ужаса: соседи погибших в Одессе рассказали о пережитом во время обстрелов

Люди теряли сознание от ужаса: соседи погибших в Одессе рассказали о пережитом во время обстрелов

Одессу враг атаковал крылатыми ракетами, одна из которых попала в жилой дом, еще одна упала на городском кладбище и разрушила могилы умерших на тысячи квадратных метров.

Свист ракет и мощные взрывы, от которых дрогнула земля — среди бела дня решисты ударили по жилым домам одесситов. Тяжелая ракета попала в 16-этажку и взорвалась внутри. Дымом затянуло все этажи, люди начали выбегать уцелевшими лестницами на улицу, говорится в сюжете ТСН.

«Вся квартира в дыму, там знаете был такой запах угарного газа и пыли. Мы когда спускались, лестница была в крови, люди сидели в крови, выносили на носилках», — рассказывают жители.

«Внутри все в дыму, у меня сын был там внутри, он сейчас в больнице, зашивает ему руку, стекло вынимает. Он в трусах просто выбежал, не знаю, как ему удалось», — рассказывает женщина.

Эпицентром взрыва ракеты стала квартира, где находилась женщина со своей матерью и трехмесячной дочерью. Отец ребенка именно пошел на базар купить паску, когда вернулся и увидел, что вся семья погибла, потерял сознание рассказывают уцелевшие чудом соседи.

В Одессе ракета попала в жилой дом – 8 человек погибли, среди них трехмесячный ребенок

«Я дверь не мог открыть, потому что там все завалилось, камни, все. Сосед кричит: "Освободите меня, я с третьего очутился на втором этаже", ну перекрытие видимо упало и он упал на второй этаж», — рассказывает сосед.

Осколки ракеты разлетелись и избили машины на соседней стоянке. Одна из них загорелась, в салоне погиб водитель. Пожарные оперативно потушили пожар в доме и вывели на улицу около сотни жителей. Двоих спасли из-под завалов. Только в первые часы после взрыва в больницы забрали 18 жителей. Спасательная операция и разбор конструкций продолжаются.

Рашисты целенаправленно убивают мирных жителей и целятся даже в мертвых. Одна из ракет упала на городское кладбище и повредила надгробия на тысячи квадратных метров площади. «Хочу подчеркнуть, что единственная цель этой атаки это террор мирного населения Одесщины и Россия - не что иное, как государство-террорист. Для изуверов давно уже нет ничего святого и этот удар в очередной раз показал их настоящее лицо», — говорит председатель ОВА Максим Марченко.

«Это изверги. Их нужно к стене и стрелять, начиная с Путина и всей этой бандой, это банда натуральная. Этот дом мы построили, люди жили тихо, спокойно, готовились к Пасхе, к празднику готовились и это ты нам «подарил», Путин», – возмущается местный житель.

Военные эксперты утверждают, что ракетный удар был осуществлен с помощью стратегической авиации из каспийского региона. В Одессе выпустили крылатые ракеты еще советского образца. После этого традиционно заявили, что стреляли высокоточными ракетами по военным объектам.

Читайте также:

Российские войска ударили из артиллерии по психоневрологическому интернату и домам в Сумской области (фото)

Во Франции убеждены, что нефтяное эмбарго для России будет принято за считанные недели.

На востоке Украины ВСУ уничтожили около 150 кафиров и кучу вражеской техники