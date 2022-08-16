Люди Путина поехали на Запад: Арестович сообщил, о чем они договариваются

В настоящее время наблюдается очередной заезд эмиссаров на Запад. Это очень серьезные люди – от самого Путина.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" 15 августа.

"Хотят договориться, ведь проиграть (для России – ред.) совсем не вариант… Конечно, им начинают показывать красные линии. Запорожская АЭС. Чего вдруг сегодня разговор Генсека ООН по Шойгу (министр обороны РФ – ред.) произошел. Шойгу очень долго избегал этого разговора, а сегодня он случился. А там же снова Оленовку обсуждали и другие неприятные вещи. Второй момент. Референдум вдруг задвигался – они (люди Путина) создают люфт для переговорного процесса. Чтобы договориться. Мол, не так он нам и нужен, этот референдум", – отметил Арестович.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента сделал резкое заявление о возможности договориться с РФ. Арестович считает, что Россия хочет принудить Украину к мирному плану для передышки перед очередным наступлением. И добавил: "Когда из РФ раздаются голоса о мирных переговорах, это означает, что у них большие проблемы на фронте".

Если миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить ЗАЭС, это значит, что мир проиграет

Читайте также: