"Люди сходили с ума": россиянин о подробностях операции "Труба" в Судже

Оккупант в газопроводе. Скриншот с видео

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Стали известны новые подробности о попытке прорыва россйских войск в Суджу на Курщине по газовой трубе.

Об этом пишет российское издание «ASTRA».

Один из окупантов признался, что так называемая операция «Поток» в Курской области проводилась в лучших российских «традициях»: с полным пренебрежением к здоровью и безопасности своих военных.

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По его данным, десятки российских солдат задохнулись, покончили с собой или умерли в панике и в бреду, пытаясь выбраться из трубы. Сам он в какой-то момент просто не смог идти дальше и сослуживцы оставили его на полпути, откуда тот выбирался уже ползком.

«Там вообще люди сходили с ума. Один застрелился. Один… на себя автомат навел. Второй — голову себе разбил. Третий — в стену врезался. Паника началась», — рассказывает мужчина.

Он также признался, что кроме тесноты и постоянной нехватки кислорода, у российских солдат были еще и сложности с эвакуацией трупов товарищей: для таких маневров в трубе просто не было места. Также были проблемы с доставкой воды, которую у российских военных отнимали боевики кадыровского «Ахмата».

«Ахмат» забирал. Расстреливали. За воду дрались», — описывает будни в трубе россиянин.

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Ранее Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова заявляла, что оккупантам, получившим рак легких в рамках этой операции, военное командование РФ отказало в выплатах и наградах. Немецкое издание Вild также писало, что россияне, лезшие по газопроводу в Суджи, страдают от тяжелой болезни легких.

Издание Sky News также рассказывало о том, как россияне воспользовались газопроводом на Курщине.