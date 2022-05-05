"Люди со своими проблемами подождут": в Мариуполе российские оккупанты меняют указатели

"Люди со своими проблемами подождут": в Мариуполе российские оккупанты меняют указатели

В Мариуполе российские оккупанты меняют указатели.

Военные преступники меняют надписи на русский язык.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

“Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Тем временем в Мариуполе - Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи”, — отметили в горсовете.

Там также подчеркнули, что Мариуполь был, есть и будет украинским городом.

"Чтобы там россияне себе не фантазировали", — акцентировали в горисполкоме.

Напомним, что российские оккупанты сняли на видео собственный обстрел "Азовстали".

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