Люди умирают от гнойных ран: медик рассказал о ситуации на "Азовстали" и обратился к Эрдогану

Военный медик, лечащий защитников Мариуполя, записал срочное обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Врач, который недавно довел до слез украинцев фото окровавленных рук, попросил спасти военнослужащих на "Азовстали" и рассказал о ситуации с ранеными. Видео мужчина разместил на своей странице в Instagram.

В частности, он рассказал, что каждый день на территории "Азовстали" умирают люди. Кто-то от вражеских пуль, кто-то от голода, а кто-то от гнойных ран из-за нехватки антибиотиков.

"У нас нет времени, и я не знаю, есть ли у нас завтра. Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны я никогда не видел смерти, работал на скорой помощи, всегда помогал людям, но мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот ужас", – обратился врач.

Мужчина подчеркнул, что Эрдоган имеет достаточное влияние для того, чтобы спасти жителей и защитников Мариуполя.

"Всего в 263 километрах от вас, через море, уничтожают людей, которые только защищают свою землю, женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Вы сами знаете на примере истории, как это, когда твою землю хотят забрать, а людей убить. Турция и Украина всегда поддерживали друг друга, вы и ваша страна всегда имели большой политический вес в нашем регионе, мы не знаем уже, к кому обращаться, поэтому обращаюсь к вам, я верю искренне, что Всевышний не оставит наших добрых дел и вы поможете нам. Верю, что зачтется каждому, кто будет участвовать в этом", — обратился он.

Напомним, что российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские воины под плотным огнем противника удерживают оборону.

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