Люди умирают от пуль, голода и гнойных ран: какая ситуация в Мариуполе 6 мая

Люди умирают от пуль, голода и гнойных ран: какая ситуация в Мариуполе 6 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 5 мая.

"Люди умирают от гнойных ран": медик рассказал о ситуации на "Азовстали"

Врач, лечащий защитников Мариуполя, попросил спасти военнослужащих на "Азовстали" и рассказал о ситуации с ранеными. Видео мужчина разместил на своей странице в Instagram. В частности, он рассказал, что каждый день на территории "Азовстали" умирают люди. Кто-то от вражеских пуль, кто-то от голода, а кто-то от гнойных ран из-за нехватки антибиотиков.

Арестович заявил, что Путин отвергает все варианты увольнения людей из "Азовстали"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на сегодняшний день нет военных способов освободить людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президенту России Владимиру Путину предлагали разные варианты, в частности, обмен всех пленных оккупантов, однако он эти предложения отвергает.

Associated Press

Оккупантов не "выбили" из "Азовстали", идут тяжелые бои — заместитель командира полка "Азов"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар опроверг информацию о том, что украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода "Азовсталь".

Разрушение на "Азовстале" показали на свежих фото со спутника

Американская компания Planet Labs PBC показала новые спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, где зафиксированы масштабы разрушений предприятия в результате атак российских войск.

На снимках "Азовстали" со спутника над заводом виден темный дым после штурма российскими войсками. Вражеские авиаудары оставили то крупные вмятины, или пробили немалые дыры на крышах цехов. Постройки на территории завода почти разрушены.

Associated Press

"Люди со своими проблемами подождут": в Мариуполе российские оккупанты меняют указатели

В Мариуполе российские оккупанты меняют указатели. Военные преступники меняют надписи на русский язык. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

“Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Тем временем в Мариуполе – Средневековье. Жители без воды, достаточное количество пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи”, — отметили в горсовете.

Российские оккупанты стремятся к 9 мая "добить" полк "Азов" — Арестович

Российские оккупанты стремятся к 9 мая "добить" полк "Азов" и "продать" эту информацию по пропагандистским каналам РФ как победу в войне. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Оккупанты хотят сделать Путину подарок на 9 мая – “добить” полк “Азов”. Посмотрим, удастся ли им. Усилия они делают крайние – идут третьи сутки на штурм. Бои уже на территории "Азовстали", — рассказал Алексей Арестович.

Мариупольский горсовет

"Надеемся эвакуировать мирных жителей": в "Азовсталь" отправился новый конвой ООН

Вечером в четверг, 5 мая, дежурная эвакуационная колонна ООН и Красного Креста отправилась на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Эвакуацию гражданских находящихся в подвалах завода планируют выполнить утром.

150 человек из "Азовстали" уже получают необходимую помощь — Зеленский

Украинский президент заверил, что продолжаются поиски решения для спасения украинских военных, которые героически держат оборону в Мариуполе.

“Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями”, — сообщил Зеленский.

Associated Press

"Улучшение" каждый день: российские оккупанты возродили в Мариуполе ГАИ

Российские оккупанты возвращают в временно захваченные населенные пункты элементы Советского Союза и Российской Федерации. Не стал исключением блокадный Мариуполь Донецкой области. Оккупанты государства-террористки вместе с коллаборантами вернули в город дорожную автоинспекцию.

Мариупольцы спят на полу, едят баланду и разбирают завалы: показали видео из фильтрационного лагеря

Российские оккупанты создали фильтрационные лагеря, в которых содержат мариупольцев: их превратили в настоящее гетто. Четыре недели назад захватчики государства-террористки России принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеров всех мужчин. Около двух тысяч человек разместили в селах Безыменное и Казацкое в Новоазовском районе на юге Донбасса. Видео из середины фильтрационного лагеря в своем Telegram показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

В Мариуполь прибыли посланцы Путина: открыли в городе памятник бабушке с флагом коммунизма

Россияне не прекращают кричать о "улучшении" жизни и "восстановлении" Мариуполя. Накануне с этой целью в блокадный город прибыли первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Именно они являются кураторами "интеграции" Мариуполя в Российскую Федерацию. Они открыли памятник бабушке с флагом на площади Воинов-Освободителей.

Напомним, российские войска обстреливают завод "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся как украинские военные, так и гражданские. В то же время оккупанты фиксируют свои обстрелы на видео.

156 мариупольцев с "Азовстали" прибыли в Запорожье

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