"Люди умирают, потому что нет лекарства": в Херсонском облсовете рассказали о медикаментозном кризисе в регионе

На Херсонщине людям почти не доступны лекарства для лечения хронических заболеваний. Больные умирают от того, что не могут принять нужное лекарство.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его данным, медикаменты завозят в Херсонскую область только волонтеры. Поэтому он подчеркнул необходимость договориться с международными организациями для открытия гуманитарных коридоров для выезда людей, для доставки медикаментов.

"На сегодняшний день Херсонская область, фактически, на грани медикаментозного кризиса. Лекарства для лечения хронических заболеваний практически не доступны людям. Люди умирают от того, что не могут принять нужное лекарство", — рассказал Хлань.

По его словам, оккупанты заблокировали въезд на оккупированную территорию для представителей международных организаций, в частности, и для Красного Креста.

"На сегодняшний день оккупированная Херсонщина живет благодаря волонтерам и только благодаря им доставляются лекарства, есть волонтерские центры, которые звонят хронически больным людям, составляют списки необходимых лекарств, доставляют их в оккупированные районы. На обратном пути вывозят тех граждан, которые не могут заплатить за выезд", – уточнил он и добавил, что сейчас цена на выезд с оккупированных территорий через Васильевку у перевозчиков выросла с 5 тыс. грн. до 7–9 тыс. грн.

Напомним, в Херсонской ОВА заявили, что оккупанты хотят "купить" голоса людей перед псевдореферендумом.

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