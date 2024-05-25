"Люди устали, некоторые сходят с ума": громкая статья CNN о мобилизации в Украине

В соответствии с новым законом Украины о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, украинские мужчины теперь стоят перед выбором: мобилизоваться и отправиться на фронт или попытаться уклониться от призыва с риском быть пойманными и наказанными.

О том, что думают украинские мужчины о мобилизации, пишет CNN.

Время пришло

Журналистам удалось побеседовать 30-летним парикмахером, одним из шести человек, прошедших в один день собеседование в центре рекрутинга батальона "Волки Да Винчи" в Киеве. У этого человека нет военного опыта, и он не уверен, будут ли полезны его навыки на фронте, но все равно решил мобилизоваться. Этот человек, имя которого не называется учитывая его новый статус, решил не ждать повестки и вызвался добровольцем.

"Время пришло", – говорит он.

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Издание отмечает, что Украина не скрывает острой необходимости мобилизовать больше людей, чтобы защититься от российской агрессии. Хотя правительство не раскрывает количество убитых и раненых, оценки экспертов говорят о сотнях тысяч жертв с обеих сторон за два с лишним года полномасштабной войны.

Один украинский офицер, говоривший с журналистами на условиях анонимности по соображениям безопасности, заявил, что нехватка людей оказывает разрушительное воздействие на поле боя.

"Если бы в Авдеевке было на 1000-1500 военнослужащих больше , мы бы защитили слабые места, через которые проникал противник. Если бы у нас было больше людей, мы бы продержались гораздо дольше", – сказал он.

Кроме того, из-за нехватки личного состава те, кто уже служит, испытывают огромное давление.

"Война все еще продолжается, и мобилизация необходима. Люди, которые воюют уже два года, устали. Некоторые сходят с ума", – рассказал Ярослав Галас, военнослужащий 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

По его словам, солдаты нуждаются в полноценном отдыхе. Им нужно несколько месяцев отпуска, чтобы восстановиться и расслабиться, решить свои личные проблемы и наконец просто потратить деньги, заработанные потом и кровью.

Армии нужны мотивированные бойцы

Авторы статьи отмечают, что пока неясно, сколько человек будет мобилизовано. В конце прошлого года некоторые политики заявляли, что ЗСУ нуждается в дополнительных 500 тысячах военнослужащих. Но главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский недавно заявил, что скорее всего численность военнослужащих увеличится не так значительно.

Некоторые боевые офицеры украинской армии сомневаются, что новые правила помогут сделать мобилизацию эффективнее. Их беспокоит, что ужесточение призыва приведет к тому, что под их командованием окажутся немотивированные люди, которых вынудили пойти на фронт.

"Мы по-прежнему хотим, чтобы люди шли на фронт добровольно. Потому что есть большая разница между тем, кого призвали в армию, и тем, кто пошел защищать свою Родину", — сказал военнослужащий 114-й бригады ТРО Дмитрий Кулибаба.

По его словам, мотивация и желание сражаться с врагом не менее важно, чем боевая подготовка и хорошее снаряжение.

Ярослав Галас добавил, что многие боятся того, что после призыва их автоматически отправят на передовую, но, на самом деле, это не так. По его словам армии нужны не только те, кто стреляет или роет окопы. Применение в армии по своей гражданской специальности могут найти айтишники, бухгалтеры, повара, клерки и многие другие.

"У нас есть отдельное подразделение дронов, которое находится немного дальше от линии фронта. Люди, хорошо разбирающиеся в электронике, или те, кто любит играть в компьютерные игры, быстро могут освоить эту специальность", – добавил военный.

Неизвестность отпугивает людей

Один киевский бизнесмен рассказал журналистам, что изучал варианты службы в армии задолго до того, как получил повестку по почте. Сейчас мужчина проходит подготовку в учебном центре и через пару месяцев отправится на фронт.

"Я готовился к этому где-то год или полгода. Я разговаривал со своими друзьями, которые служат, расспрашивал их обо всем", – рассказал 35-летний мужчина.

Он добавил, что сейчас ищет подходящее подразделение и рассматривает два варианта – разведка или зенитно-ракетные войска.

По его словам, он знал, что раньше или позже пойдет служить в армию. Это решение было для него очевидным выбором, несмотря на то, что некоторые из его близких пытались отговорить его.

"Вы обдумываете все варианты, когда должны принять такое решение. Как я буду смотреть сыну в глаза, когда скажу, что был где-то в другом месте? Не знаю, у меня это не работает. Я принял для себя морально-этическое решение. А теперь мне нужно решить, где мне будет лучше служить", – добавил он.

Ярослав Галас считает, что мобилизационная кампания идет не очень хорошо, потому что она не дает людям достаточно информации.

"Это отпугивает людей. Они не знают, что происходит в боевых бригадах, и им это нужно объяснять", — сказал он. .

По словам военного, несмотря на страхи в начал, многие новобранцы хорошо адаптируются к новой жизни в армии.

"Жизнь в пехотном подразделении – это не то, что представляют себе гражданские. Да, это опасно и сложно. Но хорошие люди есть, а плохие не остаются. Есть чувство товарищества. И это важно", — пояснил он.

Армия явно не для всех

Авторы статьи отмечают, что вероятно не все могут приспособиться к реалиям жизни на передовой. Офицер, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что некоторые новобранцы не выдерживают давления, когда попадают на фронт.

"У тех, кто собирается служить, должна быть мотивация. Мы не можем использовать методы, которые используются в России или Беларуси – ловить и принуждать – это не поможет. Это приведет лишь к тому, что люди побегут и сдадут свои позиции", — добавил он.

Журналисты смогли поговорить еще с одним украинцем, который намерен любыми способами избежать мобилизации. Он попросил сохранить анонимность, чтобы избежать наказания.

"Я не хочу убивать людей и в принципе не готов к этому. Если я попаду под обстрел на фронте, у меня скорее всего будет паника и я только создам проблемы другим. Думаю, от меня будет больше пользы, если я буду зарабатывать деньги и привозить в страну доллары, чем рыть траншеи или охранять военные объекты", — сказал он.

Мужчина заявил, что если он получит повестку, то покинет страну нелегально, хотя и не хочет делать этого.

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