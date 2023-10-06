"Люди устают": Тарас Чмут высказался по поводу продолжения мобилизации в Украине

Главная мотивация в Вооруженных Силах Украины – желание освободить территории, хотя среди бойцов ощущается все чаще усталость.

Об этом во время разговора на YouTube-канале OK TALK с президентом компании "Киевстар" Александром Комаровым сказал директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По словам Тараса Чмута, Украина продолжает двигаться к усилению мобилизации, что приведет к тому, что большая часть украинского народа пройдет через боевые действия.

"Главная мотивация на фронте — желание освободить территорию. Двигаться вперед и освобождать территории. Людей не хватает. Есть большое желание победы. Его пока хватает и в обществе, и на фронте. Его становится меньше, потому что людей становится меньше. Люди устают. Это очень сильно ощутимо. В одном из интервью я сказал, что служить будут все. Мы продолжаем туда двигаться. Есть воля к победе, желание двигаться вперед. Но люди заканчиваются физически, физиологически, по состоянию здоровья, по сантиарным потерям, бесповоротным. Никто ничего с этим не сделает. Этих людей нужно будет менять", — сказал он.