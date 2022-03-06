Люди в Киевской области пытаются самостоятельно эвакуироваться, но попадают под артиллерию и обстрелы

Люди в Киевской области пытаются самостоятельно эвакуироваться, но попадают под артиллерию и обстрелы

Есть уже жертвы и среди детей

Происходящее сейчас в районе переправы, откуда пытаются люди на свой страх и риск эвакуироваться из охваченных артиллерийским огнем городков, сопутствующих возле Киева – это уничтожение гражданских людей.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН, которые следят за происходящим.

Также читайте Щодня Україна збирає докази страшних злочинів російських військових проти мирних людей

Просто во время работы съемочной группы на разрушенной переправе, через которую спасаются люди, начался минометный обстрел, 120-миллиметровыми минами оккупанты начали строить прямо в направлении эвакуации. С перерывами в минуты 2-3 прозвучало не менее полутора десятков минометных залпов.

«К сожалению, с полчаса назад одна из мин упала там, где были люди, они уже перешли на тот момент переправу, погибли 4 человека, из них двое – детей», — сообщил журналист.

Люди пытаются эвакуироваться не только пешком, есть попытки ехать, но выбирают направление в Стоянку, там тоже смертельно опасно.

«Мы встретили людей, которые машинами пытались уехать из Ирпеня, и эти люди попали под стрелковый вражеский огонь. Там тоже, к сожалению, не обошлось без раненых. В машинах были дети. Чужаки просто без сожаления и без разбора стреляют по гражданским машинам. Накануне там расстреляли машину волонтеров, три человека в ней было. Они погибли. Была информация, что в Гостомеле на собственных дворах чужаки застрелили нескольких местных жителей», — добавляют журналисты.

Буча и Ирпень сейчас все же находятся под контролем украинских сил обороны. Ночью у Бучи была очень сложная ситуация. Местные жители говорят, что видели там и вражескую бронетехнику, и вражеских пехотинцев. В Ирпене шли накануне даже уличные бои. Была информация, что украинский самолет уничтожил колонну вражеских танков в направлении Стоянки. Но вчера эту переправу бомбили российские самолеты и не обошлось это безнаказанно для чужаков.

Есть ли "зеленый" коридор в окрестностях Киева

Бесполезно сейчас звонить родным, кто там. Нет связи ни в Ирпене, ни в Ворзеле, ни в Буче, ни в Гостомеле, поэтому стоит наберитесь терпения. Людям, которые выезжают, стоит, по возможности, пытайтесь связаться с военными, с бойцами территориальной обороны. Они наверняка знают ситуацию и посоветуют, когда и как, и каким, главное, по маршруту лучше всего сейчас выбраться из Ирпеня, из Бучи, из Ворзеля, из Гостомеля. То, что оттуда нужно уехать – факт, но отсутствие гражданских на улицах развяжет руки нашим военным и они смогут эффективно выполнять свою работу и эффективно защищать подходы к столице.