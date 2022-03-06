Люди в Киевской области пытаются самостоятельно эвакуироваться, но попадают под артиллерию и обстрелы

Есть уже жертвы и среди детей
Происходящее сейчас в районе переправы, откуда пытаются люди на свой страх и риск эвакуироваться из охваченных артиллерийским огнем городков, сопутствующих возле Киева – это уничтожение гражданских людей.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН, которые следят за происходящим.
Просто во время работы съемочной группы на разрушенной переправе, через которую спасаются люди, начался минометный обстрел, 120-миллиметровыми минами оккупанты начали строить прямо в направлении эвакуации. С перерывами в минуты 2-3 прозвучало не менее полутора десятков минометных залпов.
«К сожалению, с полчаса назад одна из мин упала там, где были люди, они уже перешли на тот момент переправу, погибли 4 человека, из них двое – детей», — сообщил журналист.
Люди пытаются эвакуироваться не только пешком, есть попытки ехать, но выбирают направление в Стоянку, там тоже смертельно опасно.
«Мы встретили людей, которые машинами пытались уехать из Ирпеня, и эти люди попали под стрелковый вражеский огонь. Там тоже, к сожалению, не обошлось без раненых. В машинах были дети. Чужаки просто без сожаления и без разбора стреляют по гражданским машинам. Накануне там расстреляли машину волонтеров, три человека в ней было. Они погибли. Была информация, что в Гостомеле на собственных дворах чужаки застрелили нескольких местных жителей», — добавляют журналисты.
Буча и Ирпень сейчас все же находятся под контролем украинских сил обороны. Ночью у Бучи была очень сложная ситуация. Местные жители говорят, что видели там и вражескую бронетехнику, и вражеских пехотинцев. В Ирпене шли накануне даже уличные бои. Была информация, что украинский самолет уничтожил колонну вражеских танков в направлении Стоянки. Но вчера эту переправу бомбили российские самолеты и не обошлось это безнаказанно для чужаков.
Бесполезно сейчас звонить родным, кто там. Нет связи ни в Ирпене, ни в Ворзеле, ни в Буче, ни в Гостомеле, поэтому стоит наберитесь терпения. Людям, которые выезжают, стоит, по возможности, пытайтесь связаться с военными, с бойцами территориальной обороны. Они наверняка знают ситуацию и посоветуют, когда и как, и каким, главное, по маршруту лучше всего сейчас выбраться из Ирпеня, из Бучи, из Ворзеля, из Гостомеля. То, что оттуда нужно уехать – факт, но отсутствие гражданских на улицах развяжет руки нашим военным и они смогут эффективно выполнять свою работу и эффективно защищать подходы к столице.