"Люди в ужасе": срочников со всей России принудительно отправляют в Курск – Financial Times

В Курскую область уже отправили не менее 1000 российских солдат срочной службы.

Спустя почти две недели с начала Курской операции ВСУ Москва все еще не собрала достаточно сил, чтобы отразить вторжение. Вместо этого командование росармии стягивает в Курскую область неопытных солдат срочной службы со всей страны.

Об этом пишет Financial Times.

Стон стоит по всей России

"Люди в ужасе. Мы завалены просьбами и едва успеваем", – рассказал журналистам Иван Чувилаев, представитель неправительственной организации "Иди лесом", которая помогает россиянам избежать мобилизации и отправки на войну в Украину.

Шквал обращений в организацию был вызван массовыми отправками солдат срочников в Курскую область.

"Это началось в некоторых регионах, но теперь ясно, что призывников перебрасывают в Курск со всей России", – подчеркнул Чувилаев.

На сайте Change.org уже появилось несколько петиций от матерей срочников с мольбами к Путину вывести их сыновей из зоны боевых действий.

Кого Россия бросила на защиту Курской области

По данным Фонда Карнеги за международный мир, границу в Курской области охраняли погранвойска ФСБ, чеченские боевики подразделения "Ахмат" и пехотные подразделения Московского и Ленинградского военных округов, часть личного состава которых – срочники.

По сообщениям российских военных блогеров, в Курскую область, возможно, были переброшены несколько батальонов с участков фронта в Харьковской, Луганской и Запорожской областях, а также из Калининградской области РФ. При этом командование оккупационной армии явно пытается избежать ослабления своей группировки в Донецкой области, где они неуклонно продвигаются вперед.

"Путин надеется сдержать украинское наступление в основном силами призывников. Но смогут ли они отбросить украинские войска? Я сомневаюсь", — сказал российский военный аналитик Юрий Федоров.

Он добавил, что разношерстный контингент, который Россия собрала в Курске, не имеет ни опыта совместных операций, ни времени на обучение. И даже имея поддержку с воздуха, российские силы в Курской области значительно уступают украинским. Единственный козырь, который у них есть – активное применение КАБов в попытке хотя бы замедлить продвижение ВСУ.

Сколько срочников отправили в Курскую область

"Заполнить пробел в Курске для России явно нелегко. Еще год назад россияне уже были вынуждены отправлять на фронт в Украину военнослужащих из других родов войск. Они отправляли людей с флота, с космодрома Плесецк и так далее", – рассказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин.

По мнению аналитика 300 тысяч российских солдат срочной службы – это практически единственный значительный резервом, доступный сейчас Кремлю. По российским законам, срочников не имеют права отправлять в зону боевых действий. Это также неоднократно подтверждал Путин в своих публичных заявлениях. Но закон можно легко обойти, отметил Иван Чувилаев из НПО "Иди лесом". Для этого документы срочников подделывают, чтобы приписать им дополнительный срок службы, и заставляют подписывать контракты.

"Мы точно знаем, что из одной воинской части в Ленинградской области в Курск перевели 250 человек. К нам поступили запросы по призывникам как минимум из 10 частей — так что можно смело говорить о переводе около 1000 человек", – добавил Чувилаев.

Как в России оправдывают участие срочников в войне

Депутат Госдумы Андрей Гурулев подтвердил, что в Курске воюют срочники и даже "отбили атаку целой бригады без потерь".

"Мне жаль ребят — несомненно. Но мы ведь раньше с ними воевали. В Афганистане не было контрактников. А были ли контрактники в Красной Армии?" – цитирует слова депутата издание.

Напомним, Украина нанесла удары по двум ключевым мостам в Курской области России, существенно нарушив российские маршруты поставок. Эти атаки могут свидетельствовать о намерениях украинских войск закрепиться в регионе.

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