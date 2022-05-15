Люди возвращаются не только в Харьков: Маляр объяснила, почему украинцы во время войны приезжают домой

Это связано не только с оптимистическим настроением.
Несмотря на продолжающуюся в Украине войну и ежечасную угрозу ракетных обстрелов, люди возвращаются не только в Харьков, но и в другие города.
Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.
По ее словам, такое решение украинцы принимают по разным причинам.
"Здесь надо понимать, что у людей заканчиваются деньги. Где-то проживать просто так, не работая, платить за жилье, питаться, это нужно понимать. То есть это связано не только с оптимизмом. Дело в том, что угроза ракетных обстрелов на всей территории" Украина существует, потому что идет война и война в горячей фазе. Но люди возвращаются, потому что, скорее всего, сложная ситуация и они вынуждены возвращаться именно по финансовым соображениям", — пояснила Маляр.
Она добавила, что те, кто может оставаться и оставлять своих детей на содержании или где-то за границей, поступают именно так.
"В этом случае можно сказать только одно: если вы возвращаетесь, то относитесь, пожалуйста, серьезно ко всем мерам безопасности и если раздаются сирены, то принимайте эти меры безопасности и спускайтесь в безопасные места", — добавила она.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ближайшее время возобновит работу метро.
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