Люди возвращаются в город и восстанавливают разрушенные дома: как Малин приходит в себя от бомбардировок РФ

Местами в городе разрушены целые улицы.

Магазины, аптеки и даже центральный рынок заработали в Малине Житомирской области. Город понемногу восстанавливается после бомбардировок российской авиацией. Здесь уничтожены целые улицы. Местами люди возвращаются в свои разрушенные дома, самостоятельно пытаются немного привести в порядок жилье и разобрать завалы.

Как город приходит в себя от вражеских бомб, рассказали в сюжете ТСН.

В одном из домов проживало шесть человек. Большая и дружная семья: родители и четверо детей. Одна авиационная бомба россиян унесла жизни всех. На месте некогда уютного дома теперь воронка и гора кирпича, от забора остался один гипсовый лев. Вокруг разбросаны детские вещи и книги.

На этой улице в Малине разбиты все дома. Российская авиация просто сбрасывала бомбы на гражданскую инфраструктуру.

Магазины, аптеки и центральный рынок заработали в Малине Житомирской области

Когда бомба взорвалась в соседнем дворе, то местная жительница Татьяна лежала на кровати. На голову посыпались стекла и штукатурка. Дом просел от взрывной волны, но выстоял.

Ее муж Алексей Петрович латает дом из того, что под рукой: денег нет, строительных материалов нет. Мужчина с женой на пенсии. Никто из городских чиновников на разрушенной улице не был.

Другой 60-летний мужчина не спас дом, но спас свои цветы. Теперь в пустом и разбитом сельском доме живут и цветут цветы войны. Алексей 35 лет выращивает тюльпаны. Семена привозят из Европы. Цветы готовил к продаже еще на 8 марта.

Охапка живых цветов стоит на центральной площади города, куда прилетела первая ракета. Стрелки городских часов замерли и почернели от огня. Обломками и взрывной волной побило здания во всем центре.

Храм Украинской церкви принял на себя первый удар: пострадал, но выдержал. “Русский мир не пощадил даже свою церковь в Малине. Она стояла рядом с украинской. От прямого попадания российской ракеты сгорела. Как только в районе стало безопаснее, — домой поехали люди и открылись магазинчики. Малин возвращается к жизни после бомбардировок.

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