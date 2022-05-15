"Люди выгорели, живут в режиме ожидания": мэр Херсона рассказал, как оккупанты вернули город в 90-е

Горожанам временно оккупированного Херсона нужны сигналы, что о них не забыли, что город обязательно освободят.

В городе люди не понимают, что с ними будет дальше, но надеются на освобождение от захватчиков.

Об этом в интервью "Суспільне" заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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“Каждый день объезжаю коммунальные предприятия, общаюсь с жителями. Мы вернулись в 90-е: у людей нет работы, они действительно ищут заработок. У всех один вопрос "Что будет дальше?", потому что психологическое состояние тяжелое. Люди выгорели, живут в режиме ожидания. Не могут эвакуироваться, потому что нет "зеленых" коридоров, а когда пытаются уехать в одиночку, то по пять суток пересекают блокпосты. Многих не пропускают”, – сказал он.

Он также рассказал, какие настроения у горожан сейчас.

“В стране есть оккупированные территории, деоккупированные, передовые и глубокие тылы. Я не говорю, что где-то легче, а где-то тяжелее, но психологически очень сложно там, где тебя окружает ФСБ и Росгвардия, и ты не понимаешь, что будет завтра. Это будто к вам домой пришли люди, которых вы не приглашали, и говорят "Нам нравится, мы хотим здесь остаться", а ты не можешь их выгнать, потому что они с оружием. Если ожидание перейдет в разочарование, нам будет трудно сохранить оставшихся людей. Ни в коем случае не делить на тех, кто остался в оккупации и выехавших. Ибо, когда люди уезжают, им задают один и тот же вопрос "А чего вы здесь оставались, а чего вы ждали?" Такое впечатление, что нас стали делить. И когда задают такие вопросы, становится проще двигаться в сторону Крыма, а оттуда — в Турцию или Грузию”, — добавил Колыхаев.

Напомним, 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города.

В Херсонской области оккупанты пытают и похищают людей

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