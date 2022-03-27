Люди выходили из укрытий, впервые за две недели, обнимались и плакали – мэр Тростянца об освобождении города

Люди выходили из укрытий, впервые за две недели, обнимались и плакали – мэр Тростянца об освобождении города

Оккупанты уничтожали город, а уцелевшие дома оставили заминированными.

Российская армия заняла 20-тысячный населенный пункт Тростянец первого марта. Варвары снесли ворота в Круглый двор, разбили картинную галерею, разбомбили железнодорожный вокзал, терроризировали местных в течение месяца, используя их в качестве живого щита для защиты военной техники. Но сейчас – оккупантов выгнали из города.

Мэр Тростянца Юрий Бова нашел единственную точку в городе, где ловит мобильную связь и рассказал ТСН о ситуации.

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«Знаете, похоже это на какое-то нашествие, прошедшее по Тростянцу. Картина напоминает 45 год, когда люди плакали в День победы, эти слезы знаете с горечью на глазах, потому что часть города вообще разрушена, железнодорожная станция, наш вокзал, магазины, вся площадь, много объектов инфраструктуры, все вообще уничтожено просто. Сейчас мы вместе с военными проверяем все общественные здания, потому что есть много заминированных зданий, растяжки стоят. И наша задача – обезопасить жизнь и здоровье всех людей, которые будут входить в эти здания», — рассказывает мэр.

Он добавляет, что люди были 30 дней без еды, без возможности завозить еду, потому что оккупанты не давали такую возможность организовать подвоз помощи. «И потому люди сейчас на грани такого кризиса фактически. Потому что многие пожилые люди, пенсионеры, как и не передвигаются, последние десять дней фактически на воде. Максимально сейчас пытаемся раздавать продукты питания», – рассказал он о ситуации в городе.

В Тростянце осталось около 10 тысяч человек – туда завезли более 30 тонн гуманитарного груза

Мер отмечает, что сейчас любая помощь будет полезна, потому что в городе осталось почти 10 тысяч населения. «Мы вчера видели людей, впервые вышедших за эти последние две недели, они вышли вчера на улицы и начали друг друга обнимать. Знаете, слезы у людей на глазах, потому что люди не верили уже вообще… месяц были в оккупации и в терроре в этом», — добавляет он.

«В городе было очень много военной техники и в последний день сотни единиц выходили из Тростянца позавчера, покидая Тростянец. Город второй день как освобожден», — заключает мэр.

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