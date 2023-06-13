Люди выпрыгивали с балконов и умоляли помочь: первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу (видео)

Российская террористическая армия в ночь на 13 июня нанесла ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области. В первые минуты после обстрела люди умоляли о помощи и прыгали с балконов.

Видео распространила патрульная полиция Украины.

На кадрах из боди-камер патрульных видно, что именно они первыми прибыли на место ракетного удара. Полицейские сразу бросились помогать людям.

Жители обстрелянной многоэтажки прыгали с балконов и умоляли о помощи. Патрульные же пытались их вывести из горящего дома.

Один из пострадавших говорит, что его выбросило из собственной квартиры, и теперь она горит. Он просит у полиции воды.

"Дайте воды, кто-нибудь. Вот квартира моя горит. Меня выбросило оттуда", — говорит потерпевший мужчина.

Кадры первых минут после ракетного удара по дому в Кривом Роге

Ракетные удары по Кривому Рогу 13 июня

Российская террористическая армия нанесла массированные ракетные удары по Кривому Рогу. Террористы запустили ракету по многоэтажному жилому дому и частному предприятию. Известно об 11 погибших, однако спасательная операция продолжается и под завалами могут быть люди.

Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона пояснила, что россияне прибегли к террору из-за истерики, поскольку ВСУ начали освобождать оккупированные территории нашего государства.

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