Люди выталкивают оккупантов в поле: мэр Бучи рассказал, как местные защищают город от россиян

Люди выталкивают оккупантов в поле: мэр Бучи рассказал, как местные защищают город от россиян

Российских захватчиков вытесняют за пределы Бучи.

Мэр Бучи Анатолий Федорук в эфире телемарафона рассказал об обстановке в городе. Он отметил, что в Буче продолжаются уличные бои, и наши защитники вытесняют российских оккупантов за пределы города.

"Буча — украинский город. Идут бои на подступах к городу, идут уличные бои, наши буквально выталкивают россиян за пределы города в чистое поле. Бои продолжаются между Бучей и Ворзелем и со стороны Гостомеля", — сказал Федорук.