Люди зажигают буржуйки, а оккупанты бьют: Барабаш рассказал о коварной тактике РФ в Авдеевке

По его словам, жители устали от постоянных обстрелов и эвакуируются.

С приходом похолодания жители Авдеевки Донецкой области начали отапливать свои дома печками-буржуйками, из которых идет дым. Так россияне рассчитывают, куда бить.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире украинского телеканала.

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"Своими беспилотниками, летающими над городом, враг фиксирует эти локации, а затем туда очень прицельно прилетают КАБы и артиллерия, сугубо по этим локациям. Это говорит о том, что выбивают мирное население", — сказал чиновник.

По его словам, жители устали от постоянных обстрелов и эвакуируются даже те, которые не очень хотели. По состоянию на утро 15 ноября 1461 человек эвакуировался из города.

"Уезжают люди записаны на эвакуацию и на сегодня и на завтра, и даже на пару дней еще вперед действительно люди устали", — отметил он.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку Донецкой области. За минувшие сутки ВСУ отразили 17 атак врага.

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