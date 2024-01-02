Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Люди — "живой щит": в Мариуполе оккупанты разместили военную базу среди жилых домов — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2298
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Люди — "живой щит": в Мариуполе оккупанты разместили военную базу среди жилых домов — фото

Военная техника среди жилых домов в Мариуполе. / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В Мариуполе российские захватчики используют тактику "живого щита", размещаясь посреди жилой застройки.

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска обустраивают свои базы просто среди жилых домов людей.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Очередное размещение оккупантов посреди гражданской застройки. Целая многоэтажка вплотную к другим гражданским сооружениям. Уже обнесен забор, выставлена охрана и начинается обустройство под военные нужды. Тактика "живого щита" в действии", — говорится в сообщении.

Жилой дом в Мариуполе / ©
Жилой дом в Мариуполе
Военная техника среди жилых домов в Мариуполе. / ©
Военная техника среди жилых домов в Мариуполе.
Военная база окупантов среди жилых домов в Мариуполе / ©
Военная база окупантов среди жилых домов в Мариуполе

Напомним, в Мариуполе местные до сих пор живут без воды, отопления и электроснабжения.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2298
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация