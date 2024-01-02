Люди — "живой щит": в Мариуполе оккупанты разместили военную базу среди жилых домов — фото

В Мариуполе российские захватчики используют тактику "живого щита", размещаясь посреди жилой застройки.

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска обустраивают свои базы просто среди жилых домов людей.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Очередное размещение оккупантов посреди гражданской застройки. Целая многоэтажка вплотную к другим гражданским сооружениям. Уже обнесен забор, выставлена охрана и начинается обустройство под военные нужды. Тактика "живого щита" в действии", — говорится в сообщении.

Жилой дом в Мариуполе

Военная техника среди жилых домов в Мариуполе.

Военная база окупантов среди жилых домов в Мариуполе

Напомним, в Мариуполе местные до сих пор живут без воды, отопления и электроснабжения.

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