Людмила Барбир плача рассказала историю подруги, которая потеряла жилье и 20 дней ночевала в подвале

Ведущая отреагировала на историю героини рубрики "Дневник войны".

В эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 и прямом эфире на YouTube любимое шоу зрителей "Сніданок. Онлайн" с 9:00 до 12:00 продолжает предоставлять оперативные новости о ситуации в Украине и поддерживать наших земляков во время войны.

Сегодня в рубрике "Дневники войны" на связь вышла тележурналистка Елена Сошенко. Она рассказала, как вместе с детьми покидала блокадный Мариуполь. Им пришлось идти более 5 км пешком под постоянными обстрелами, чтобы спасти свою жизнь. Месяц женщина вместе со своей семьей провела в городе без света, тепла и воды. Сейчас Елена в безопасности с сыновьями отправилась в Польшу, однако в Мариуполе остались ее муж и свекровь.

"Это месяц ада. Там осталось очень много людей, ведь это полумиллионный город, считая переселенцев с 2014 года, это где-то 700 тысяч населения было. Сейчас никто не знает, сколько людей убито, сколько потерялось, депортировано. Я иначе никак не могу назвать это как геноцид", – прокомментировала героиня.

Дневники войны: Елена Силенко месяц находилась в блокадном Мариуполе

По ее словам, активные боевые действия в Мариуполе начались почти в первый день полномасштабного вторжения. События развивались очень быстро, когда у ее семьи закончилась еда, они отправились за картошкой на оптовый рынок. За пять минут до их прихода, там был обстрел и семья перед собой увидела только пылающее здание. Но самые активные военные действия в районе, где жила героиня, начались 24 марта.

"В этот день один за другим летали самолеты. Они нас "гладили" 4 часа… мы боялись идти в соседский подвал, поскольку выйдя из укрытия, ты можешь просто погибнуть. 25 марта мы решили покинуть город", – рассказала Елена.

Вместе с детьми журналистке удалось спастись. Однако ее муж и свекровь сейчас находятся в Мариуполе. 80-летняя мама мужа, бежав от вражеских обстрелов, сломала ногу и получила перелом шейки бедра. Вывести ее сейчас нереально, потому мужчина остался с матерью.

Услышав эту болезненную историю, ведущая "Сніданку. Онлайн" Людмила Барбир не смогла удержать эмоций и заплакала.

"Это тяжело слушать, ты наполнен эмоциями… даже представить нельзя, кто этого не почувствовал, никогда не поймет, что им там удалось пережить. В горячих точках, в Ирпене, Буче, Бородянке, Мариуполе. И ты пытаешься найти какие-то слова поддержки, но что ты сделаешь, что ты скажешь.У меня в Волновахе подруга, она 20 дней не выходила на связь. И она написала: "Люда, Волновахи нет. Я жила в подвале, квартиры так же нет"… А я сижу и думаю, что ей написать. Потому что я понимаю: что угодно я напишу, это будет какой-то нелепостью. И я не могу найти слов. Но надо выходить на связь чтобы люди знали, что есть те, кто о них помнит", – прокомментировала ведущая.

Каждый день в рубрике "Дневники войны" в "Сніданку.Онлайн" рассказывают истории украинцев в условиях войны, которые по воле обстоятельств оказались в самых горячих военных точках нашей страны.

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