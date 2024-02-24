Людмила Барбир впервые показала своего мужа-военного и вспомнила, как для нее началась война

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир впервые показала своего мужа-военного с сыном и вспомнила, как для нее началась полномасштабная война.

Российское вторжение застало знаменитость дома. Людмила Барбир проснулась от громких взрывов и поняла, что началась война. Ведущая вспоминает, что тогда постоянно была в новостях и пыталась понять, что происходит. Впрочем, вокруг была только паника.

"В моей памяти навсегда останется тот день — 24 февраля 2022 года. Я резко проснулась от громких взрывов. Испуганная выбежала в коридор и увидела, как соседи в панике с детьми спускались в укрытие, а консьержка выбежала на улицу и в истерике кричала:" Просыпайтесь, люди! Началась война!". Я растерянно искала хоть какую-то информацию из официальных источников, но ее не было, зато все соцсети были переполнены сообщениями о взрывах по всей стране", — вспомнила ведущая.

Муж Людмилы Барбир с сыном / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир в тот день вышла на работу и работала в прямом эфире, а по возвращении домой они с мужем решили, что должны отвезти сына в безопасное место – к бабушке на запад Украины.

Сама Людмила Барбир вместе с возлюбленным вернулась в Киев. Как призналась ведущая, она навсегда запомнит эту поездку. В сторону столицы почти не было автомобилей. На блокпостах военные пытались ведущую убедить не возвращаться, ведь это опасно. В частности, захватчики уже находились на территории Киевской области и продолжали оккупацию.

Муж Людмилы Барбир / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

"Двигаясь по Житомирской трассе, мы фактически прорывались под обстрелами. Проезжали именно в то время, когда по трассе должна была двигаться колонна российских БТРов. На блокпосте нас остановили военные и спросили, понимаем ли мы какой опасности себя подвергаем, что можем просто не доехать до столицы. Мы их долго убеждали, чтобы нас все-таки пропустили, на что нам ответили: "Только на ваш страх и риск, потому что на следующем блокпосте уже могут быть россияне", — вспомнила ведущая.

Наконец, когда Барбир с мужем вернулись в Киев, они направились к ней на работу, ведь домой было невозможно доехать через заминированные мосты. Ведущая осталась в столице работать, а вот ее возлюбленный – вступил в ряды ТрО, а потом пошел добровольцем на войну.

Муж Людмилы Барбир / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

"Прошло два года, а такое ощущение — будто все пять... В последнее время ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить на уровне ощущений той — прошлой жизни. Жизнь без потерь, боли, оцепенения, постоянного напряжения и тревоги. Я уже забыла, как это жить полноценной семьей, когда есть опора, когда сын вместе с папой... Но живу надеждой, что все-таки настанет то время, когда мы снова будем все вместе... Спасибо всем нашим защитникам и защитницам за каждый день, что приближает нас к победе", — добавила ведущая.

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