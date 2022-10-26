"Людочка только научилась говорить": в Лимане россияне убили 1-летнюю девочку и три поколения ее семьи

В тот трагический майский день из всей семьи выжил только отец, однако погиб в сентябре.

В Лимане Донецкой области россияне убили три поколения одной семьи, среди которых есть 1-летняя Людмила. У ребенка с рождения были проблемы с ногами, только перед войной девочка начала выздоравливать, но ее убила российская ракета.

Об этом пишет проект Мемориал.ua.

Людмила оправилась перед войной и начала говорить

1-летняя Людмила К. жила в Лимане. 24 мая во двор их дома прилетели две российские ракеты. На месте трагедии погиб ребенок и три поколения его семьи – мама девочки Виктория, бабушка Елена, дедушка Анатолий, сестры Елена, Катя и брат Саша. Отец девочки Евгений на момент трагедии уехал заряжать телефон, а потому выжил. Однако мужчина долго не прожил: в сентябре Евгений взорвался на вражеской мине.

Тетя девочки Кристина рассказала, что у Людмилы с рождения были проблемы с ногами, а потому ребенок носил специальный корсет. Однако перед началом полномасштабной войны России против Украины девочка начала поправляться.

"Людочка только научилась ходить и начала говорить. Сказала свои первые слова – мама, папа, дай. 27 марта ей исполнился год… Она любила яркие игрушки, хорошо развивалась. Я должна была стать для нее крестной мамой", — вспоминает Кристина.

Фото: Мемориал.ua

История сестренки Людмилы 2-летней Елены

24 мая также погибла 2-летняя сестра Людмилы Елена. Девочка была маленькой модницей – любила примерить мамины платья и обувь на каблуке. Любила смотреть мультики и слушать сказки на ночь. 12 октября Елене должно было исполниться три года. Отец, бабушка и дедушка очень любили Елену. Девочку часто фотографировали.

"Она уже говорила предложениями. Немного стеснялась чужих людей, а среди своих играла без проблем", — вспоминает тетя девушки Кристина.

Фото: Мемориал.ua

Из большой семьи, которая жила в Лимане, осталась только сестричка девушек от первого брака отца Диана и тети Кристина и Инна.

Освобождение Лимана от российских оккупантов

4 октября ВСУ официально подняли украинское знамя в Лимане Донецкой области. Когда украинская армия зашла в Лиман, то обнаружила там места массовых захоронений. В первые дни в могилах были найдены тела 35 военных и 152 гражданских. Российские оккупанты хоронили украинцев прямо в траншеях.

В полиции сообщили, что в могилах в Лимане правоохранители обнаружили тела 5 детей, младшая девочка была с 2021 года рождения.

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