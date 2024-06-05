"Людоедская мобилизация": российская пропаганда выдала новый фейк о нацменьшинствах в Украине

Россия любой ценой пытается сорвать мобилизационную кампанию, которая продолжается в Украине.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг очередной враждебный фейк о нацменьшинствах в Украине, которые якобы превратились в расходный материал во время мобилизации.

Подробности – в опровержении Центра.

Российская пропаганда издала новый фейк: "Совершая свою людоедскую мобилизацию, киевский режим использует нацменьшинства, как пушечное мясо, а любое сопротивление такой мобилизации жестоко подавляется военными".

Это тиражируют пропагандистские Telegram-каналы.

Правда заключается в том, что террористическая Россия любой ценой пытается сорвать ныне продолжающуюся в Украине мобилизационную кампанию, именно поэтому в арсенале пропаганды появился фейк о "дискриминации Киевом определенных общественных групп".

На самом же деле, привлечение граждан к исполнению воинского долга происходит равномерно, без учета региональной, национальной, религиозной или какой-либо другой принадлежности человека.

"Распространяя подобные фейки, враг пытается раздуть в украинском обществе ощущение несправедливости и спровоцировать внутреннюю рознь", — добавили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, накануне российская пропаганда распространила постановочное фейковое видео о военных ВСУ, на котором якобы украинские военные расстреливают наемников-дезертиров из Африки.

Читайте также ведущие новости дня: