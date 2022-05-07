"Людям грозит смерть": оккупанты запрещают тушить лесные пожары в Херсонской области

В Херсонской области горят леса возле деревень Геройское и Ивановка. Жителям сел грозит смерть, потому что российские оккупанты запрещают тушить пожары.

Глава Чулаковской сельской территориальной громады Александр Мусиенко просит о помощи в ситуации с пожарами.

Об этом он сообщил в Сети 7 мая.

"Сегодня происходит огромная беда в нашей громаде и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка! Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать — сгореть или утонуть?" – говорится в сообщении Мусиенко.

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"Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым грозит смерть от огня или дыма! Прошу помощи!" – призвал председатель сельской территориальной громады.

Напомним, между тем российские оккупанты пытаются организовать массовое празднование 9 мая в городах временно оккупированной Херсонской области, но желающих мало.

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