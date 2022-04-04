Людям отрубали конечности, женщин насиловали: Зеленский посетил Бучу и рассказал о геноциде украинцев

Президент отметил, что то, что творили оккупанты в Буче – это страшное преступление против человечности.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских убийц город Буча Киевской области. Он отметил, что происходящее в Украине – это геноцид.

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Об этом президент сказал в комментарии иностранным СМИ.

"То, что вы видите вокруг. То, что сделали с этим современным городком – это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным. Это – военное преступление и это будет признано миром, как геноцид. Мы знаем тысячи людей, которые убиты и замучены: с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины и убитые дети. Я думаю — это геноцид", — подчеркнул президент.

Напомним, после освобождения от российских оккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, в которых российские убийцы хоронили мирных людей, которых расстреливали только потому, что они были украинцами. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что из Киевщины уже вывезли 410 тел украинцев, убитых оккупантами.

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