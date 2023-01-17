Людям угрожают выселением из жилищ: россияне заставляют получать паспорта РФ на временно оккупированных территориях

Враг насильно навязывает паспортизацию на временно оккупированной территории Украины. Там оккупанты начали обострять гуманитарный кризис, блокируют выдачу средств и угрожая выселением из квартир людям, которые не хотят получать российские паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации Центра, оккупационные власти пытаются максимально блокировать снятие гривны с украинских карт. Речь идет о людях, получающих пенсию и соцвыплаты. В случае снятия гривны посредники взимают 15-20%.

"Для того чтобы еще больше вытеснить гривну, россияне ее запретили "официально" с 1 января. после чего начались рейды малым бизнесом", — говорит источник.

При отсутствии гривны оккупанты заставляют людей брать выплаты от РФ.

Речь идет о 4 тыс. и 10 тыс. рублях. Да и те можно получить только при наличии российского удостоверения личности.

Во многих населенных пунктах выплаты от России давно ограничили, а на самом деле разворовали. Однако пенсионеры вынуждены стоять в очередях за подачкой от россиян, ведь им угрожают конфискацией жилья за неуплату коммунальных услуг.

В целом, цены на временно захваченной территории Украины сильно завышены, а гуманитарную помощь раздают ограниченно, предоставляя приоритет владельца удостоверений российского образца.

Добавим, что в селах оккупированной части Херсонской области российские военные совершают рейды по домам пенсионеров. Они расспрашивают, почему жители не получают документы российского образца и не оформляют выплаты от РФ.

Накануне сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне проверяют телефоны людей, которые якобы могут передавать данные о местонахождении и перемещении вражеской техники.

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