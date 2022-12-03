Люксембург потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета – Минобороны

В этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям Украины и Люксембурга.

Люксембург в 2022 году потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны страны.

"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на 75 млн евро. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Украина получила 102 противотанковых комплекса NLAW, 7 джипов Jeep Wrangler, 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV и 20 пулеметов 12,7 мм к ним, 18 генераторов, 5 тысяч шлемов, бронежилеты и другое оборудование.

Военная помощь Украине от партнеров

Во вторник, 29 ноября, стало известно, что Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП1.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Франция предоставила еще одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит "зимний пакет" помощи от правительства Швеции.

В четверг, 1 декабря, Совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года. Италия будет поставлять оружие Украине по упрощенной процедуре.

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