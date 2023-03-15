Люксембургскую космическую компанию обвинили в сотрудничестве с ЧВК "Вагнера"

С компанией прекратили сотрудничество Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга.

Люксембургская космическая компания Spacety Luxembourg SA подозревается в том, что она предоставляла боевикам группы "Вагнера" информацию в январе этого года.

Об этом пишет издание Euractiv.

Против компании подали иск Министерство иностранных и европейских дел, а также Министерство экономики. В иске отмечается, что компания могла передавать "вагнеровцам" свои спутниковые снимки, нарушая санкционный режим.

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"Считается, что компания нарушает "санкции ЕС и закон от 27 июня 2018 об экспортном контроле", — пишет издание.

Кроме того, после подачи иска Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга заявили, что приостанавливают сотрудничество с Spacety Luxembourg SA до прояснения всех обстоятельств.

В свою очередь, в компании отвергают все обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что Сейм Литвы единогласно одобрил постановление о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией.

Кроме того, мы ранее информировали, что конфликт между Минобороны России и руководителем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным, вероятно, добился своего апогея на фоне Бахмутской битвы. Российское руководство планирует свергнуть вину за провалы "мобиков" на войне в Украине на Пригожина и его "вагнеровцев".

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