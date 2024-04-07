Лютое наступление РФ на Донетчине и ситуация на левом берегу Днепра – главное со сводки Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в течение суток, 7 апреля, на фронте зафиксировано 67 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В общем, враг нанес 6 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Ни Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Золочев, Малые Проходы, Волчанск Харьковской области и по городу Харьков. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиаудар в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка и Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Украинские военные на одном из направлений

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Яснобродовка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиновое, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

Авдеевка и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах Орехова и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ситуация на левом берегу Днепра

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, враг совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Змиевка, Крынки, Тягинка Херсонской области.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 3 зенитно-ракетным комплексам, 1 башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках.

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