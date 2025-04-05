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Лжет и убивает: в Геншабе рассказали, как Россия пытается оправдать свои преступления
Украина призывает мировое сообщество не поддаваться российской дезинформации и осудить новые преступления Кремля.
Минобороны России снова распространяет лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей по энергетической инфраструктуре. Все это – очередная попытка Кремля отвлечь мир от своих военных преступлений и массовых атак на мирных украинцев.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, оккупанты обвинили Силы обороны Украины в 14 ударах по энергетическим объектам России. Однако это фейк, не имеющий никакого подтверждения. На самом деле, украинские защитники наносят удары исключительно по военным целям.
В то же время именно Россия продолжает цинические атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.
4 апреля российские войска совершили жестокое нападение на Кривой Рог, применив баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Этот тип оружия рассчитан на массовое поражение территории, повлекшее огромные жертвы среди мирного населения.
Последствия атаки:
Погибли 18 человек, из них девять детей.
62 человека ранены, в том числе 12 детей.
38 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки российская армия совершила масштабные атаки по всей территории Украины:
92 ударных БпЛА "Shahed".
171 управляемая авиабомба.
6353 артиллерийских обстрелов.
Под ударом оказались Сумы, Харьков, Днепр, Полтава, Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Житомир и другие города.
Россия продолжает нарушать международное право и уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины, пытаясь обвинить в своих преступлениях Киев.
Москва еще раз манипулирует фактами, чтобы оправдать свою агрессию и массовые убийства. Кремль пытается переложить ответственность за затягивание войны на Украину, используя фейковые заявления.
Напомним, в Службе внешней разведки Украины также отметили , что в начале апреля Россия начала массированную информационную атаку, направленную против Украины. Украинскому обществу и мировой общественности российские спецслужбы пытаются навязать мнение, что Киев не желает вести переговоры по завершению войны.