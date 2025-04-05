Лжет и убивает: в Геншабе рассказали, как Россия пытается оправдать свои преступления

Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу: погибли 18 человек, в том числе 9 детей.

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Минобороны России снова распространяет лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей по энергетической инфраструктуре. Все это – очередная попытка Кремля отвлечь мир от своих военных преступлений и массовых атак на мирных украинцев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, оккупанты обвинили Силы обороны Украины в 14 ударах по энергетическим объектам России. Однако это фейк, не имеющий никакого подтверждения. На самом деле, украинские защитники наносят удары исключительно по военным целям.

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В то же время именно Россия продолжает цинические атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

4 апреля российские войска совершили жестокое нападение на Кривой Рог, применив баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Этот тип оружия рассчитан на массовое поражение территории, повлекшее огромные жертвы среди мирного населения.

Последствия атаки:

Погибли 18 человек, из них девять детей.

62 человека ранены, в том числе 12 детей.

38 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки российская армия совершила масштабные атаки по всей территории Украины:

92 ударных БпЛА "Shahed".

171 управляемая авиабомба.

6353 артиллерийских обстрелов.

Под ударом оказались Сумы, Харьков, Днепр, Полтава, Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Житомир и другие города.

Россия продолжает нарушать международное право и уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины, пытаясь обвинить в своих преступлениях Киев.

Москва еще раз манипулирует фактами, чтобы оправдать свою агрессию и массовые убийства. Кремль пытается переложить ответственность за затягивание войны на Украину, используя фейковые заявления.

Напомним, в Службе внешней разведки Украины также отметили , что в начале апреля Россия начала массированную информационную атаку, направленную против Украины. Украинскому обществу и мировой общественности российские спецслужбы пытаются навязать мнение, что Киев не желает вести переговоры по завершению войны.