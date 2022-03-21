Måneskin отменила концерты в России и поддержала Украину: "Страдают невинные люди"

Группа возобновила свой тур Loud Kids.

Победители "Евровидения-2021", итальянская группа Måneskin объявила о возобновлении тура Loud Kids.

Шоу были запланированы на весну этого года, впрочем, выступления пришлось отменить в конце января из-за коронавирусных ограничений. Теперь музыканты объявили новые даты концертов. Интересно, что кроме европейских стран коллектив посетит американские города.

Также музыканты отменили концерты в России, Москве и Санкт-Петербурге, и подчеркнули, что солидарны с украинским народом.

К слову, из-за войны, которую начал президент РФ Путин, триумфаторы конкурса также отменили выступление в Киеве. В своем обращении к фанатам группа еще раз поддержала Украину.

"Конечно, очень тяжело делать показательные заявления, пока в Украине идет ужасная война и страдают невинные люди. Мы опустошены за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у власти, влияющих на жизнь такого количества невинных людей, мы не будем проводить запланированы концерты в России. Мы все должны вместе стоять за мир сейчас и всегда", – говорится в заявлении рокеров.

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