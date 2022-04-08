Måneskin сняли клип, где показали жуткие кадры войны в Украине, и призвали помогать украинцам

Måneskin сняли клип, где показали жуткие кадры войны в Украине, и призвали помогать украинцам

Музыканты призывают собирать гуманитарную помощь беженцам.

Победители "Евровидения-2021", итальянская группа Måneskin поддержали украинский народ.

Артисты выпустили ролик, в котором показали жуткие кадры войны в Украине. В видео видно, какие зверства против украинцев совершали российские оккупанты: разрушали и обстреливали города и убивали мирное население.

Кроме того, участники группы призвали помогать украинским беженцам, ведь они нуждаются в гуманитарной помощи.

"Беженцы в Украине и всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос с требованием действовать, и вы можете. Присоединяйтесь к нам, снимите собственное видео, в котором призывайте мир поддержать беженцев и пожертвовать на ForUkraine.com", — подчеркнули музыканты.

Напомним, ранее Måneskin отменили концерты в России, Москве и Санкт-Петербурге, и подчеркнули, что солидарны с украинским народом.

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