Måneskin сняли клип, где показали жуткие кадры войны в Украине, и призвали помогать украинцам

Музыканты призывают собирать гуманитарную помощь беженцам.
Победители "Евровидения-2021", итальянская группа Måneskin поддержали украинский народ.
Артисты выпустили ролик, в котором показали жуткие кадры войны в Украине. В видео видно, какие зверства против украинцев совершали российские оккупанты: разрушали и обстреливали города и убивали мирное население.
Кроме того, участники группы призвали помогать украинским беженцам, ведь они нуждаются в гуманитарной помощи.
"Беженцы в Украине и всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос с требованием действовать, и вы можете. Присоединяйтесь к нам, снимите собственное видео, в котором призывайте мир поддержать беженцев и пожертвовать на ForUkraine.com", — подчеркнули музыканты.
Напомним, ранее Måneskin отменили концерты в России, Москве и Санкт-Петербурге, и подчеркнули, что солидарны с украинским народом.
Читайте также: