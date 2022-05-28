М270 MLRS – реактивные системы залпового огня: характеристики, особенности, преимущества

Администрация Байдена намерена прислать Украине передовые ракетные системы большой дальности. В частности, речь идет о современных пусковых установках М270 MLRS и М142 Himars. Для чего предназначены РСЗО М270 MLRS, какие характеристики этих комплексов — в материале ТСН.ua

О решении предоставить оружие говорится в материалах Politico и Wall Street Journal.

Назначение пусковой установки М270 MLRS

М270 MLRS – реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП Брэдли производства компании Vought предназначена для ведения залпового огня на расстоянии от 30 км до 300 км.

Ракетная система большой дальности М270 MLRS предназначена для атаки:

на районы сосредоточения противника,

его артиллерии и других вооружений,

на командные пункты и системы управления,

для атаки на грузовой транспорт, боевую технику, бронетранспортеры,

системы ПП,

для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Преимущества реактивных систем залпового огня М270 MLRS перед Градами и Смерчами

М270 MLRS может использовать неуправляемые ракеты с кассетными боеприпасами, минами или «умными бомбами»; управляемые кластерные боеприпасы; управляемые ракеты малой и средней дальности и, самое главное, баллистические ракеты средней дальности MGM-140 ATACMS с боевым радиусом 300 км.

М270 MLRS – многофункциональный комплекс на гусеничном шасси, который может использоваться как реактивная система залпового огня (РСЗО), так и как оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Благодаря тому, что на пусковые установки комплекса можно установить унифицированные контейнеры с разными типами боеприпасов М270 MLRS можно использовать.

на сравнительно близком расстоянии по аналогии с "Градами" и "Смерчами",

на более отдаленной дистанции М270 MLRS отрабатывает как ОПРК, по характеристикам даже мощнее установок типа "Точка-У".

История создания пусковой установки М270 MLRS

В конце 1970-х годов управление ракетных войск армии США для обеспечения дивизии и корпуса тактического и оперативно-тактического звена реактивной артиллерией начало программу по созданию реактивной системы всеобщей поддержки, тогда и было спроектировано M270 MLRS. После успешных испытаний в 1983 году новая РСЗО MLRS поступила в армию США, а через пару лет – на вооружение сухопутных войск армий других государств.

M270 MLRS уже несколько раз обновлялся. В 2005 г. модификация M270 MLRS – M270A1 получила новую систему управления огнем и новую механическую часть пусковой, что позволило этой реактивной системе залпового огня использовать управляемые боеприпасы. А в системе M270C1 вообще используется система управления огнем HIMARS. В модификации M270D1 для наведения ракет по GPS обновили компьютер, дисплеи, GPS-антенну, систему дистанционного управления.

Тактико-технические характеристики М270 MLRS

В состав M270 MLRS входят:

боевая машина М270 использует гусеничную базу боевой машины пехоты БМП «Брэдли»,

боевой машины пехоты БМП «Брэдли», 227-мм неуправляемые реактивные снаряды в транспортно-пусковых контейнерах,

транспортно-заряжающая машина,

система связи и управления,

средства управления огнем.

М270 MLRS

Характеристики M270 MLRS

Вес – 25 т.

Длина – 6,85 м.

Ширина – 2,97 м.

Высота – 2,59 м.

Экипаж – в бронированной кабине можно разместить трех человек: командира установки, наводчика и водителя-механика.

Калибр – 227 мм.

Количество ракет – 12×227 мм, или 2×MGM-140 ATACMS.

Темп стрельбы – 18 выстрелов/мин.

Эффективная дальность стрельбы – 32-70 км (ракеты калибра 227 мм), до 300 км (MGM-140 ATACMS) до 499 км (Precision Strike Missile).

Двигатель – дизель Cummins.

Мощность – 500 л.с.

Дальность движения – 480 км.

Максимальная скорость – 64 км/ч.

M270 MLRS может одновременно нести 12 ракет и выпускать их в одну минуту или одну баллистическую ракету типа ATACMS.

Стоимость РСЗО М270 MLRS

Цена М270 MLRS составляет 2,3 млн. долларов.

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