Мадонна, Джей Ло, Рэдклифф: голливудские звезды, которые собирают миллионы для Украины

Весь цивилизованный мир стал в защиту Украины с безумной поддержкой.

Пока в России расцветает проплаченный патриотизм и на концертах в поддержку войны в Украине местные артисты зарабатывают миллионы рублей, мировые знаменитости собирают миллионы долларов для помощи украинцам.

Предлагаем вспомнить, кто из представителей шоу-бизнеса помогает Украине. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Мадонна

Фото: instagram.com/madonna

Певица Мадонна с первых дней войны призывает мир остановить Путина, сравнивая его с Гитлером. Поп-дива одна из первых согласилась поучаствовать в глобальной онлайн-акции Stand up for Ukraine. Благодаря этой акции мировые знаменитости собрали для Украины 10 млрд евро. Деньги на благотворительность певица генерирует из творчества. Так недавно Мадонна представила провокационную NTF-коллекцию Mother of creation. Три видео, где цифровая Мэдж рождает растения, бабочек и механическую гусеницу, продали более чем за 600 тысяч долларов на аукционе. Эти средства будут распределены между тремя благотворительными организациями. Среди них украинский фонд "Голоса детей" – он еще с 2015 года занимается несовершеннолетними, пострадавшими от российской агрессии.

Ричард Гир

Фото: Associated Press

Голливудский актер Ричард Гир, чтобы помочь украинцам, выставил на продажу свой раритетный кабриолет Jaguar. Автомобиль 1999 года выпуска был пущен с молотка за 31 тысячу долларов. А сам актер еще в апреле присоединился к международному гуманитарному агентству, которое помогает украинцам. Звезда в видеообращении признался, что его ужасают события в Украине.

Дэниел Рэдклифф

Фото: Getty Images

Английский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в "Гарри Поттере", продает мантии волшебников. Благотворительную распродажу организовало официальное фан-сообщество звезды. Собранные средства передадут в помощь украинским семьям.

Джоан Роулинг

Фото: Getty Images

Британская писательница, автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг еще в марте объявила, что ее благотворительный фонд Lumos будет поддерживать детские дома в Украине. Роулинг лично передала миллион фунтов стерлингов на доброе дело.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес с первых дней российского вторжения делится с фолловерами в Instagram информацией, как можно помочь Украине. А летом суперзвезда споет на благотворительном гала-вечере Luisa Via Roma, который состоится при поддержке UNICEF на итальянском острове Капри.

Джереми Кларксон

Джереми Кларксон / Фото: Associated Press

Известный английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон помог Украине. Ведущий телевизионного шоу Top Gear устроил сбор средств, на которые купил пикапы для эвакуации – Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger и Mitsubishi L200. Также знаменитость загрузил внедорожники гуманитарной помощью.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Фото: Associated Press

Известные супруги актеров Эштон Кутчер и Мила Кунис, родившаяся в Черновцах, собирают средства на помощь Украине. Пара уже собрала более 30 миллионов долларов, а также пожертвовала украинцам 3 миллиона с личного счета. Кроме того, звезды собирают 20 тысяч бронежилетов, чтобы отправить их ВСУ.

Мировые знаменитости, собирающие средства в помощь Украине

Напомним, Тина Кароль в Каннах в платье-вышиванке выступила на благотворительном вечере "Золотого глобуса". Певица исполнила свой хит "Намалюю тобі зорі".

