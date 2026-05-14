Мадяр предупредил о «килзоне»: опасность уже не только на линии фронта

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что ныне опасная зона в районе фронта может достигать не менее 25 километров с обеих сторон линии боевого столкновения.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

По словам Бровди, так называемая «килзона» или серая полоса формируется не отдельными рекордными дальними полетами дронов, а регулярностью поражений на конкретной глубине фронта.

«Давайте не будем говорить о чьих-то мнениях, давайте будем говорить на языке цифр. Для этого существует единая система осведомленности, на которую наносятся все зафиксированные нанесенные поражения. По ней отчетливо подробно видна глубина регулярного посещения и успешных поражений теми или иными средствами. Именно это расстояние и формирует так называемую серую зону, которую сейчас модно называть килзоной», – объяснил он.

Мадяр отметил, что на разных участках фронта эта зона может составлять от 25 километров и больше. Ее размер зависит от концентрации ударных средств, применяемых противником, количества атак, их результативности и потерь, которые они наносят.

«На сегодняшний день я ее на разных участках оцениваю от 25 и больше километров. Это зависит не от рекордного долета какого-то отдельно взятого средства, взявшего и взлетавшего на Туапсе БПЛА. А все зависит от анализа численности средств, использованных противником на полосе в конкретный период времени с конкретным результатом», — сказал командующий СБС.

По его словам, регулярные поражения на глубине 25 километров с обеих сторон фронта уже делают этот коридор опасным даже для военных, выполняющих боевые задания.

Отдельно Бровди подчеркнул, что такая зона представляет серьезную угрозу для гражданских, логистики, эвакуации и доставки продуктов или других необходимых грузов.

«Концентрация средств, которые на регулярной основе наносят поражение на глубине 25 километров по обе стороны, уже достаточно высока, чтобы именно этот коридор считать опасным для беспрепятственного, беспроблемного многократного передвижения даже военным в рамках выполнения боевых задач», — отметил он.

Командующий Сил беспилотных систем призвал не приближаться к серой полосе без необходимости, подготовки и средств защиты.

«На сегодняшний день на 25 километров по обе стороны не советую без соответствующей подготовки, потребности, средств защиты и всего прочего совать нос к серой полосе фронта», — подытожил Мадяр.

