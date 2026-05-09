«Мадяр» рассказал, чем обернется для России новое наступление на Киев

Роберт Бровди / © Getty Images

Реклама

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что новая попытка России захватить Киев могла бы стать величайшим кровопролитием в мировой истории.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Бровди, развитие современных технологий и широкое применение беспилотников полностью изменили принципы ведения боевых действий и разрушили концепцию классического блицкрига.

Реклама

Он отметил, что даже значительное количество российской бронетехники не гарантировало бы успех во время нового наступления на украинскую столицу.

Командующий Сил беспилотных систем отметил, что массовое использование дронов кардинально изменило ситуацию на поле боя.

По словам Бровди, в случае попытки продвижения на Киев российские танковые колонны подверглись бы масштабным атакам беспилотников.

Он также подчеркнул, что современная война уже существенно отличается от военных кампаний прошлых десятилетий, а быстрые наступательные операции стали почти невозможными.

Реклама

Ранее сообщалось, что Роберт Бровди не видит смысла пробивать «стену» российской ПВО, чтобы нанести «символический» удар по Красной площади в Москве.

Мы ранее информировали, что Россия готовит новый этап наступательных действий против Украины уже летом.

Новости партнеров