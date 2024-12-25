Мадяр резко ответил Безуглой и сообщил, собирается ли в политику

В видеообращении он подчеркнул, что не намерен занимать должность командующего Сил беспилотных систем (СБС) или участвовать в политической жизни.

Командир 414 Отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра", майор Роберт Бровди (позывной Мадяр), опроверг заявления нардепа Марьяны Безуглой относительно его якобы политических или карьерных амбиций.

В видеообращении онподчеркнул, что не намерен занимать должность командующего Сил беспилотных систем (СБС) или участвовать в политической жизни.

Мадьяр опроверг утверждение, что главком Александр Сырский якобы продвигает его на должность командующего СБС.

"Вы говорите о том, что: "Сырский поручил Ахиллесу формировать большое раздутое подразделение БПЛА, а другому лояльному к главному дронщику, Мадяру, – вообще дроновую бригаду. Это происходит вне командования Сил беспилотных систем (СБС), чтобы создать параллельные способности и не дать возможности для развития командования во главе с Вадимом Сухаревским. Я вам не советую вплетать в ваши интриги командующего, которого я знаю еще со времен, когда он был моим комбригом. Он строит сверхсложную модель вновь созданных войск. Но это не значит, что в армии между тем больше никто не будет заниматься созданием беспилотных систем", – сказал Бровди в видеообращении.

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Он объяснил, что каждый род войск создает отдельные подразделения беспилотных систем. В частности, в Территориальной обороне функционирует специальный батальон, а морская пехота и Сухопутные войска тоже формируют новые подразделения, такие как полк "Очі".

Мадяр также четко отметил, что не планирует заниматься политикой: "Мадяра не будет в политике при любых условиях".

“Я – человек гражданский, на войне три года. И после ее окончания намерен заниматься тем, чем хочу. Никакая военная карьера или командные должности в мои планы не входят”, – заявил он.

Военнослужащий вступился за командира батальона беспилотных систем Ахиллеса, которого Безугла также упоминала в своих сообщениях.

"Наш собрат — бесстрашный воин, который с первого дня войны создал подразделение, входящее в топ-10 по результативности среди 380 верифицированных подразделений БПЛА в Украине", — подчеркнул он.

Мадяр намекнул, что займется поиском информации о нардепе Безуглу. Он назвал ее действия "закулисніми московитыми" и призвал не вводить общество в заблуждение.

Ранее народный депутат Украины Марианна Безугла заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду OSINT-ресурса DeepState.